Lào Cai có 68 dự án FDI đang triển khai, tổng vốn đăng ký hơn 832 triệu USD

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì ổn định. Đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 68 dự án FDI đang triển khai, với tổng vốn đăng ký 832,15 triệu USD, tương đương khoảng 21.715 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cơ bản duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Ảnh minh họa: Trần Việt - TTXVN

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cơ bản duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm và tăng thu ngân sách địa phương. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tiếp tục được tăng cường; các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, môi trường theo quy định.

Lũy kế đến tháng 9/2026, tổng vốn FDI thực hiện trên địa bàn đạt 599,28 triệu USD, tương đương khoảng 15.566 tỷ đồng, bằng 72% tổng vốn đăng ký. Nguồn vốn thực hiện chủ yếu được tập trung cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; mua sắm máy móc, thiết bị; xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Các dự án FDI tại Lào Cai tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản; khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp dệt may; năng lượng; du lịch và dịch vụ. Một số nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore tiếp tục triển khai xây dựng dự án, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Trong tháng 9/2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Veneta Việt Nam của Công ty Nien Made Enterprise Co., Ltd., với tổng vốn đầu tư 102 triệu USD, tương đương khoảng 2.662 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô vốn lớn, góp phần bổ sung nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các dự án FDI vẫn còn một số khó khăn. Một số dự án chậm tiến độ đăng ký do thời gian hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, giải phóng mặt bằng và phòng cháy, chữa cháy còn kéo dài. Hạ tầng kỹ thuật tại một số khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hệ thống xử lý nước thải và các công trình hạ tầng phụ trợ, cũng ảnh hưởng đến việc thu hút và triển khai dự án FDI.

Trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp FDI hoạt động ổn định và mở rộng đầu tư trên địa bàn.