Tại cuộc họp, Hội đồng xem xét 16 hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng mới, gồm 14 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm và 2 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ. Kết quả, có 12 sản phẩm được Hội đồng thống nhất thông qua đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.

4 sản phẩm trà của Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng (xã Văn Chấn), tỉnh Lào Cai được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Trong số này, tỉnh Lào Cai có 4 sản phẩm trà của Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng (xã Văn Chấn) được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, gồm: Vietnam Teashop - Bạch trà Suối Giàng, Vietnam Teashop - Hoàng trà Suối Giàng, Vietnam Teashop - Hồng trà Suối Giàng và Vietnam Teashop - Diệp trà Suối Giàng.

Các sản phẩm trà của Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng (xã Văn Chấn) được chế biến từ nguyên liệu chè Shan tuyết cổ thụ, chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Đây là dấu mốc quan trọng đối với các sản phẩm trà được chế biến từ nguồn nguyên liệu chè Shan tuyết Suối Giàng, vùng chè cổ thụ nổi tiếng của Lào Cai. Việc đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia khẳng định chất lượng, giá trị và tiềm năng phát triển của sản phẩm trà địa phương; đồng thời mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị cây chè Shan tuyết.

Từ vùng núi còn nhiều khó khăn, những sản phẩm trà Suối Giàng đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu trà Việt Nam.

Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng chú trọng kết hợp phát triển sản phẩm trà với gìn giữ văn hóa bản địa và khai thác tiềm năng du lịch, hướng tới nâng tầm thương hiệu trà Việt.

Dự kiến, các sản phẩm được công nhận và công nhận lại sẽ được công bố, trao chứng nhận tại Festival OCOP Việt Nam 2026, tổ chức ngày 3/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.