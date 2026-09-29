Lào Cai có 2 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026

Dự lễ trao giải có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; các bí thư Trung ương Đoàn…

Cuộc thi năm nay nhận được trên 462.600 bài dự thi ở 6 loại hình: báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa. Toàn bộ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đều hoàn thành chỉ tiêu được phân bổ.

Ban Tổ chức chụp ảnh cùng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải tại cuộc thi.

Một điểm nhấn của cuộc thi là việc ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quá trình tổ chức. Các khâu từ tiếp nhận tác phẩm, quản lý, bình chọn đến chấm thi các vòng đều được triển khai 100% trên nền tảng số, góp phần bảo đảm tính khoa học, thống nhất và minh bạch.

Tác giả Sùng A Lằng đoạt giải A thể loại video.

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi phong phú về nội dung, đa dạng về cách tiếp cận, tập trung vào chuyển đổi số, không gian mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai lệch, bảo vệ chủ quyền quốc gia, lịch sử, văn hóa, quyền con người...

Trên cơ sở kết quả chấm và đề xuất của Hội đồng Giám khảo, Ban tổ chức quyết định trao 59 giải cho các cá nhân, nhóm tác giả ở 6 loại hình dự thi, gồm 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 23 giải Khuyến khích.

Trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tham gia cuộc thi năm nay, tỉnh Lào Cai có 2 tác phẩm đoạt giải, gồm: tác phẩm "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số - trách nhiệm của thanh niên dân tộc thiểu số từ thực tiễn xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai" của tác giả Sùng A Lằng, đoạt giải A thể loại video; tác phẩm “Nguyên tắc 5D – Thanh niên tiên phong trong truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mai Linh, Nguyễn Bá Khải, Nguyễn Thị Minh Hảo, đoạt giải C thể loại đồ họa.

Các tác giả của Lào Cai đoạt giải tại cuộc thi.

Cuộc thi diễn đàn quan trọng nhằm khơi dậy và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.