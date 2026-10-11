Lào Cai có 2 doanh nhân được vinh danh Cúp Thánh Gióng 2026

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa thông báo kết quả bình xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Tỉnh Lào Cai đề cử 2 doanh nhân và đều được công nhận danh hiệu cao quý này.

Hai doanh nhân tỉnh Lào Cai được tôn vinh gồm: Ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Toyota Lào Cai, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và ông Bùi Minh Lực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh.

Năm nay, Hội đồng bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” đã tiếp nhận gần 300 hồ sơ đề cử từ 45 cơ quan, đơn vị, bao gồm UBND các tỉnh, thành phố, bộ, ngành và các hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước. Qua quá trình bình xét, Hội đồng đã lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu để tôn vinh và trao tặng danh hiệu.

Ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai (thứ hai từ trái sang), tham dự Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Toyota Lào Cai, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khởi nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, sửa chữa ô tô, sau đó phát triển hoạt động kinh doanh, dịch vụ ô tô tại Lào Cai. Bên cạnh quản trị doanh nghiệp, ông tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động, khuyến học và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ông Bùi Minh Lực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh có nhiều đóng góp trong sản xuất, kinh doanh cùng các hoạt động chăm lo đời sống người lao động và công tác an sinh xã hội. Tháng 11/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh và ông Bùi Minh Lực vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh, tháng 11/2025.

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 nhằm ghi nhận, tôn vinh những lãnh đạo doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2025 và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; có những đóng góp nổi bật trong đổi mới sáng tạo, thực hiện trách nhiệm xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cộng đồng doanh nghiệp.

Quy trình xét chọn được thực hiện qua nhiều bước, từ đề cử, tiếp nhận và sơ tuyển hồ sơ, thẩm định thực tế (nếu có), đến bình xét chung tuyển và quyết định danh sách doanh nhân được trao tặng danh hiệu.

Ông Nguyễn Huy Long và ông Bùi Minh Lực tham dự Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 diễn ra tối 11/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Cùng ngày, VCCI tổ chức diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” và triển lãm về thành tựu phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.