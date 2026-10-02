Lào Cai có 2 cá nhân được tôn vinh tại Chương trình “Nhà khoa học của nhà nông”

Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cùng đông đảo nhà khoa học, chuyên gia.

Chương trình nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của các nhà khoa học, trí thức và nông dân sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đồng thời cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao giấy chứng nhận và Biểu trưng của chương trình cho các "Nhà khoa học của Nhà nông" - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao chứng nhận “Nhà khoa học của nhà nông” cho 42 nhà khoa học, trí thức và nông dân sáng tạo có thành tích, đóng góp nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tỉnh Lào Cai có ông Hà Văn Quang - Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai được vinh danh.

Ông Hà Văn Quang được vinh danh "Nhà khoa học của nhà nông" tại chương trình.

Trong quá trình công tác, ông Hà Văn Quang tích cực nghiên cứu, tuyển chọn các giống lúa thuần chất lượng cao theo hướng thảo dược, góp phần đa dạng nguồn giống, nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao giải cho 24 nông dân đạt thành tích tại Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc” lần thứ XI. Đại diện Lào Cai, bà Đặng Thị Kim Oanh, thôn Sơn Hải, xã Bảo Thắng, đoạt giải Khuyến khích với Dự án “Giải pháp chế biến sâu quả quất VietGAP thành sản phẩm OCOP nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm thất thoát sau thu hoạch và phát triển chuỗi giá trị bền vững”, thuộc lĩnh vực Cơ khí và Chế biến.

Bà Đặng Thị Kim Oanh giới thiệu sản phẩm quất sau chế biến.

Việc hai cá nhân của Lào Cai được tôn vinh, trao giải góp phần khẳng định vai trò của khoa học, sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời khuyến khích cán bộ, nhà khoa học và nông dân tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao giá trị nông sản địa phương.