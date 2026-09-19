Lào Cai chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2026

Theo Kế hoạch số 441 ngày 16/9/2026 của UBND tỉnh, Hội nghị dự kiến do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Lào Cai đồng chủ trì; Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện.

Chuỗi sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP...

Chuỗi sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển nông nghiệp; giới thiệu các vùng nguyên liệu tập trung, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và các dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Qua đó, tăng cường kết nối thị trường, mở rộng giao thương, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu và nâng cao giá trị, năng lực cạnh tranh của nông sản Lào Cai.

Đáng chú ý, lễ khánh thành Nhà máy sản xuất chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng dự kiến diễn ra lúc 9h30 ngày 30/10 tại xã Xuân Quang.

Hội nghị chính thức dự kiến bắt đầu lúc 14h30 ngày 30/10 tại Trung tâm Hội nghị phường Lào Cai. Các nội dung trọng tâm gồm: giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách của tỉnh; thảo luận và ký kết quy chế phối hợp, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác.

Dự kiến có 85 gian hàng tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tại không gian trưng bày.

Trong khuôn khổ hội nghị, từ ngày 29 - 31/10, tại Quảng trường trung tâm hội nghị, phường Lào Cai dự kiến tổ chức không gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp với khoảng 85 gian hàng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong và ngoài nước sẽ có cơ hội giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, kết nối với đối tác và thị trường.

Ngày 31/10, đại biểu, doanh nghiệp và nhà đầu tư dự kiến khảo sát, tham quan các vùng sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu dứa, chuối, quế, chè... trên địa bàn tỉnh, qua đó tìm hiểu tiềm năng sản xuất và cơ hội liên kết, đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông sản.

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố vùng trung du và miền núi phía Bắc, các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng và nhà đầu tư.

Đặc biệt, phía Trung Quốc dự kiến có đại diện các cơ quan quản lý, xúc tiến đầu tư, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng nông nghiệp của tỉnh Vân Nam, huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà và doanh nghiệp tỉnh Trùng Khánh tham dự.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lào Cai hướng tới tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, logistics và thị trường.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lào Cai hướng tới tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, logistics và thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, chế biến sau thu hoạch và chuyển đổi số; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.