Lào Cai chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, bảo vệ người dân và vật nuôi

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với điều kiện từng địa bàn, lĩnh vực.

Trong đó, đặc biệt quan tâm bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm an toàn cho học sinh, cây trồng, vật nuôi. Người dân được khuyến cáo không sử dụng than, củi để sưởi ấm trong phòng kín nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc khí.

Hiện tượng băng giá, sương muối gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Báo Lào Cai.

UBND các xã, phường khẩn trương rà soát các hộ dân thiếu điều kiện giữ ấm, hộ nghèo, người cao tuổi sống đơn thân, trẻ em và các đối tượng cần trợ giúp để chủ động hỗ trợ chỗ ở an toàn, quần áo, chăn ấm và nhu yếu phẩm thiết yếu. Đồng thời, tăng cường thông tin cảnh báo đến từng thôn, bản, tổ dân phố, nhất là khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa; kiểm tra điều kiện phòng, chống rét tại trường học, điểm trường, cơ sở y tế và các khu vực chăn nuôi.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cần hướng dẫn người dân chủ động che chắn, gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn, bảo đảm nước uống cho vật nuôi; đưa gia súc về nơi nuôi nhốt an toàn, không thả rông, chăn thả hoặc sử dụng gia súc làm sức kéo khi xảy ra rét đậm, rét hại. Các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi và thủy sản phải được triển khai phù hợp với diễn biến thời tiết và điều kiện từng vùng.

Cùng với đó, các địa phương cần rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; tổ chức cảnh giới, rào chắn tại các vị trí nguy hiểm, chủ động sơ tán người dân khi cần thiết. Các lực lượng quân sự, công an chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống rét trong sản xuất nông nghiệp; phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cập nhật, chuyển tải kịp thời các bản tin cảnh báo.

Ngành Y tế chuẩn bị thuốc, vật tư, phương tiện cấp cứu; ngành Giáo dục và Đào tạo kiểm tra điều kiện giữ ấm tại trường học, điều chỉnh hoạt động dạy học phù hợp với thời tiết. Các ngành Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ chủ động phương án bảo đảm cung cấp điện, hàng hóa thiết yếu, an toàn giao thông và thông tin liên lạc thông suốt.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, duy trì trực ban 24/24 giờ, kịp thời báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại và công tác ứng phó. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại, khẩn trương khôi phục các dịch vụ thiết yếu và ổn định đời sống Nhân dân.