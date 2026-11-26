Hội nghị tập trung nâng cao năng lực nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng

Dự hội nghị có bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; ông Bùi Mạnh Hà, Phó Chính ủy Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và đại diện Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy xã, phường.

Tại hội nghị, bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chế độ và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bà Giàng Thị Dung đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình, dự báo và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh.

Đồng thời, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác và xử lý thông tin xấu độc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai trao Giấy khen cho 6 đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác tham mưu, tổ chức hội nghị diễn tập

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi những chuyên đề trọng tâm về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; phương pháp phối hợp giữa các lực lượng và tổ chức xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến những vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm. Nội dung tập huấn cũng tập trung vào các vấn đề mới phát sinh, yêu cầu xử lý và định hướng dư luận trên không gian mạng.

Điểm nhấn của hội nghị là hoạt động thực hành diễn tập xử lý tình huống trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức lực lượng 35 các cấp phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn. Qua đó, góp phần rèn luyện kỹ năng phối hợp, nâng cao khả năng chủ động ứng phó và xử lý tình huống trong thực tiễn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đánh giá cao việc kết hợp trang bị kiến thức lý luận với thực hành, diễn tập xử lý tình huống.

Ông đề nghị các lực lượng tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức và hiệu quả theo dõi, xử lý thông tin trên không gian mạng, nhất là trong quá trình thực thi các chính sách mới, triển khai công trình, dự án trọng điểm và giải quyết những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, tư tưởng của người dân.

Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng kịch bản, phương án xử lý phù hợp với từng tình huống; phát huy hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chủ công, nòng cốt của Ban Chỉ đạo và Ban Công tác 35; thường xuyên lan tỏa, phủ xanh không gian mạng bằng thông tin chính thống, tích cực, góp phần tạo sức đề kháng trước thông tin xấu độc.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đã trao Giấy khen cho 6 đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác tham mưu, tổ chức hội nghị diễn tập.