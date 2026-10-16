Lào Cai: Chủ động bảo đảm an ninh, trật tự Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Xác định Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, lực lượng. Các đơn vị rà soát địa bàn, nắm chắc tình hình, xác định tuyến, khu vực trọng điểm để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp.

Đại tá Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì họp triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Các phương án bảo vệ được triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Công an tỉnh tăng cường phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ với Công an các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và đơn vị liên quan; tập trung bảo đảm an ninh tại các địa điểm tổ chức sự kiện, khu vực đông người; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của lễ hội.

Công an phường Nghĩa Lộ kiểm tra, hướng dẫn việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở lưu trú.

Dự báo lượng khách tăng cao trong thời gian diễn ra lễ hội, có thể phát sinh những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Vì vậy, Công an các phường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, quản lý lưu trú; nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, thông báo cho lực lượng chức năng những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng được chú trọng, tập trung vào hệ thống điện, phương tiện chữa cháy tại chỗ, lối thoát nạn và các điều kiện an toàn khác. Qua kiểm tra, lực lượng Công an kịp thời hướng dẫn các cơ sở kinh doanh khắc phục tồn tại, thiếu sót; nâng cao trách nhiệm phòng ngừa cháy, nổ, nhất là khi lượng khách lưu trú tăng cao.

Việc kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khả năng chủ động xử lý tình huống của các cơ sở kinh doanh, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, quản lý khách sạn Mường Lò, cho biết: "Trong thời gian diễn ra lễ hội, lượng khách đến lưu trú tăng cao nên chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn. Khách sạn thực hiện nghiêm quy định về đăng ký lưu trú, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và duy trì các điều kiện an toàn cần thiết. Qua sự hướng dẫn của lực lượng Công an, chúng tôi nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn, tạo sự yên tâm cho du khách khi đến với Mường Lò".

Tại các địa điểm diễn ra hoạt động của lễ hội, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai chủ động rà soát điều kiện an toàn, tập trung vào khu vực sân khấu, khán đài, nơi đông người và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào Cai tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn PCCC tại các điểm diễn ra sự kiện.

Các phương án bố trí phương tiện chữa cháy, bảo đảm lối thoát nạn, đường tiếp cận cho xe chữa cháy được kiểm tra, hướng dẫn cụ thể. Lực lượng chức năng đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở đơn vị tổ chức, lực lượng phục vụ và người dân sử dụng thiết bị điện an toàn, nâng cao ý thức phòng ngừa, kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn ngay từ ban đầu.

Đại úy Nguyễn Văn Chương - Đội phó Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, Công an tỉnh Lào Cai, cho biết: "Chúng tôi tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu vực sân khấu, khán đài và nơi tập trung đông người; hướng dẫn đơn vị tổ chức bố trí phương tiện chữa cháy, bảo đảm lối thoát nạn và đường tiếp cận cho lực lượng chữa cháy khi có sự cố. Đồng thời, lực lượng chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra".

Đội Cảnh sát giao thông số đường bộ 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Song song với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, nhất là những tuyến dẫn vào khu vực tổ chức sự kiện. Cán bộ, chiến sĩ được bố trí tại các nút giao thông, khu vực có nguy cơ ùn tắc để hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện, bảo đảm giao thông thông suốt.

Công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông được đẩy mạnh. Lực lượng chức năng tập trung phòng ngừa hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ùn tắc; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong thời gian diễn ra lễ hội.

Thiếu tá Lê Xuân Trường - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số đường bộ 4, phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai, cho biết: "Trong những ngày diễn ra lễ hội, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức sự kiện dự báo tăng cao. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mục tiêu là bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân và du khách tham gia các hoạt động của lễ hội".

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, Công an tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, góp phần để Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra an toàn, văn minh, thành công.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện văn hóa, du lịch; góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Mường Lò giàu bản sắc văn hóa, thân thiện, mến khách, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách.

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