Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đang chủ động chuẩn bị nguồn vốn, nhân lực và quy trình nghiệp vụ để triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.