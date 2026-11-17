Lào Cai chính sách dành cho người có uy tín
UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 493/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 04/8/2026 của Chính phủ về lựa chọn, công nhận, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Kế hoạch nhằm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-chinh-sach-danh-cho-nguoi-co-uy-tin-post914637.html