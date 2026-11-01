Lào Cai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản từ ngày 3/11

Ảnh minh họa (TTXVN).

Theo lịch, 13 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả qua tài khoản vào ngày 3/11, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

21 tỉnh, thành phố còn lại chi trả vào ngày 2/11.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản được chia thành hai đợt để tránh quá tải. Việc chi trả bằng tiền mặt do các tỉnh, thành phố quy định cụ thể căn cứ tình hình thực tế của địa phương.

Hiện toàn quốc có khoảng 3,5 triệu người lĩnh lương hưu và trợ cấp, trong đó tỷ lệ người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân đã đạt khoảng 90%.