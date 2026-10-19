Lào Cai: Chi hơn 33 tỷ đồng sửa chữa quốc lộ 70 xuống cấp

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3775/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông tại một số đoạn tuyến quốc lộ 70 qua xã Bảo Ái.

Ghi nhận PV Báo Xây dựng ngày 19/10, nhiều đoạn trên tuyến đường đã xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi và ta luy bị sạt sụt trong thời gian qua.

Theo quyết định, dự án tập trung sửa chữa các vị trí từ Km39+900 - Km40+200; Km40+950 - Km41+880; Km43+100 - Km43+850; Km50+000 - Km50+200; Km52+000 - Km52+100; Km53+100 - Km54+298; Km54+432 - Km54+690 và Km58+000 - Km59+000.

Đây là các đoạn tuyến được đưa vào dự án nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông. Việc sửa chữa, hoàn thiện các hạng mục này hướng tới nâng cao chất lượng khai thác tuyến đường, bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn cho người và phương tiện.

Theo nội dung điều chỉnh được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt, tổng mức đầu tư dự án tăng từ 28,5 tỷ đồng lên 33,03 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 4,53 tỷ đồng so với phương án được phê duyệt trước đó.

Trong cơ cấu tổng mức đầu tư điều chỉnh, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 29,59 tỷ đồng. Các khoản chi phí còn lại gồm chi phí quản lý dự án hơn 672 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 1,42 tỷ đồng; chi phí khác hơn 372 triệu đồng và chi phí dự phòng hơn 962 triệu đồng.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư được thực hiện trên cơ sở kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tại Công văn số 6644/SXD-QLGT ngày 8/10/2026 và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 505/TTr-SXD ngày 9/10/2026.

Trước đó, dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo các quy định của pháp luật về xây dựng, đường bộ và những quy định pháp luật có liên quan.

Anh Bùi Hữu Long, nhà xã Hùng Hưng, ở xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Là người thường xuyên lái xe qua quốc lộ 70, tôi thấy một số đoạn mặt đường đã xuống cấp, xuất hiện những vị trí vá víu, lồi lõm, khiến việc đi lại chưa thực sự thuận lợi. Tôi mong dự án sửa chữa sớm được triển khai để người dân và lái xe mới yên tâm hơn khi lưu thông trên tuyến đường này".

Theo trung tá Nguyễn Thành Nam, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5, Công an tỉnh Lào Cai, quốc lộ 70 có nền đường nhỏ, nhiều đoạn cong cua, tầm nhìn hạn chế. Khi ô tô tránh nhau, xe máy và xe đạp đi cùng chiều gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Vì vậy, việc sửa chữa, mở rộng mặt đường tại các vị trí phù hợp, cải thiện tầm nhìn và hệ thống thoát nước sẽ góp phần nâng cao an toàn giao thông trên tuyến.