Lào Cai chi gần 18,8 tỷ đồng xử lý điểm mất an toàn giao thông trên quốc lộ 279

Theo Quyết định số 4173/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai, dự án được triển khai trên địa bàn xã Bảo Yên và xã Dương Quỳ, do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư.

Lào Cai đầu tư gần 18,8 tỷ đồng xử lý điểm mất an toàn giao thông trên quốc lộ 279

Dự án gồm hai hạng mục chính. Trong đó, đoạn Km 71+00 - Km 71+450 tập trung xử lý điểm mất an toàn giao thông thông qua điều chỉnh cục bộ hướng tuyến, tăng bán kính các đường cong nằm liên tiếp lên tối thiểu 60m, kết hợp mở rộng nền đường, phần xe chạy về phía bụng đường cong, bố trí siêu cao và cải thiện tầm nhìn.

Cùng với đó, dự án sẽ đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu nền, mặt đường; bổ sung hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước ngang và hệ thống báo hiệu giao thông.

Đáng chú ý, bổ sung cống hộp kích thước lòng cống 1x1m tại các vị trí Km 71+038 và Km 71+516 nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Đối với đoạn Km 123+112 - Km 125+163, dự án tập trung sửa chữa các vị trí nền, mặt đường bị lồi lõm, bong bật, rạn nứt nặng, lún vệt bánh xe; gia cố lề đường, điều chỉnh cao độ thiết kế và thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa. Chiều dài sửa chữa theo thiết kế là 0,947km.

Ngoài sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, dự án còn bổ sung vạch sơn kẻ đường, biển báo hiệu giao thông và đinh phản quang nhằm nâng cao điều kiện an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Tổng mức đầu tư dự án là 18,802 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 13,75 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 2,7 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ vốn sự nghiệp kinh tế, thuộc nguồn vốn quản lý, bảo trì đường bộ.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2027. Theo quyết định phê duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư xây dựng; tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Việc triển khai dự án nhằm khắc phục những bất cập về hạ tầng trên quốc lộ 279, cải thiện điều kiện lưu thông, bảo đảm an toàn giao thông, duy trì năng lực khai thác và kéo dài tuổi thọ công trình trên tuyến giao thông quan trọng của tỉnh Lào Cai.

Trước đó, tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt dự án nâng cấp 17,35km quốc lộ 37 với tổng mức đầu tư 599 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương đi qua phường Âu Lâu, xã Lương Thịnh và xã Hưng Khánh. Nâng cấp tuyến đường kết nối quốc lộ 70 đi thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai có tổng mức đầu tư 176 tỷ đồng; nâng cấp đường Âu Lâu - Đông An (ĐT166), đoạn Km0 - Km 1+900. Dự án có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng. Nâng cấp đường Yên Bái - Khe Sang (ĐT163) với tổng mức đầu tư 580 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cấp đường tỉnh 157 đoạn Vạn Hòa - Phong Hải với tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng. Dự án có chiều dài tuyến theo hồ sơ thiết kế 20,7km, điểm đầu giao đường Phùng Hưng thuộc phường Lào Cai, điểm cuối kết nối quốc lộ 70 tại xã Phong Hải.