Lào Cai: Chạy xe máy 79 km/h không có bằng lái, người lái và người cho mượn xe bị phạt tổng cộng 19 triệu đồng

Lực lượng chức năng lập biên bản người vi phạm.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, ngày 14/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km28+900, đường tỉnh 161, thuộc xã Bảo Thắng, Tổ công tác phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 24T1-xxxx chạy với tốc độ 79 km/h trên đoạn đường giới hạn 50 km/h.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện người điều khiển không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe đứng tên người khác.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với người điều khiển về hai hành vi vi phạm, với tổng mức phạt 10 triệu đồng và tạm giữ phương tiện.

Phương tiện vượt tốc độ cho phép 29 km/h.

Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, với mức phạt 9 triệu đồng. Tổng mức phạt đối với người điều khiển và chủ phương tiện là 19 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển nhằm bảo đảm an toàn giao thông.