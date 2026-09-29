Lào Cai chấp thuận đầu tư 41 dự án, thu hút hơn 30.000 tỷ đồng trong 9 tháng

Riêng trong tháng 9/2026, Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư 9 dự án, với tổng vốn đăng ký 6.021,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, toàn tỉnh có 41 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng vốn 30.231,3 tỷ đồng. Ngoài ra, 64 dự án đã có nhà đầu tư quan tâm, đề xuất nghiên cứu.

Để tăng sức hấp dẫn đối với các dòng vốn đầu tư, trong 9 tháng qua, Lào Cai đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Lào Cai thu hút hơn 30.200 tỷ đồng vốn đầu tư trong 9 tháng năm 2026. Ảnh: laocai.gov.vn.

Tỉnh đã phê duyệt Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, bổ sung danh mục thu hút đầu tư năm 2026 và công khai các dự án kêu gọi đầu tư. Cùng với đó, địa phương ban hành danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư, xây dựng chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Đáng chú ý, Lào Cai triển khai thí điểm cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến quá trình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai và phát huy hiệu quả.

Cùng với thu hút các dự án mới, tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 50 dự án; Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với 50 dự án được kiểm tra, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 25 dự án và thu hồi, chấm dứt hoạt động 10 dự án.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.464 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 311.561 tỷ đồng. Trong số này, 1.012 dự án đã được đầu tư, đưa vào hoạt động sản xuất; 370 dự án đang trong quá trình triển khai.

Một trong những nhiệm vụ được Lào Cai tập trung thực hiện trong thời gian qua là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đặc biệt những dự án có sử dụng đất.

Đến nay, 16 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai hoặc đưa vào vận hành trở lại. Tỉnh đồng thời tiếp tục rà soát, phân loại và xử lý các dự án chậm tiến độ, không có khả năng triển khai, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai và vốn đầu tư.

Trong những tháng cuối năm, Lào Cai xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả cơ chế “luồng xanh”, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng khu, cụm công nghiệp, năng lượng, đô thị và du lịch.

Tỉnh cũng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.