Lào Cai chấp thuận đầu tư 38 dự án mới, tổng vốn hơn 26.447 tỷ đồng

Lào Cai đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, logistics và phát triển đô thị.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã chấp thuận đầu tư 38 dự án mới, đồng thời điều chỉnh chấp thuận đầu tư đối với 58 dự án. Tổng số dự án được chấp thuận đầu tư mới và điều chỉnh là 96 dự án.

So với cùng kỳ năm 2025, số dự án được chấp thuận đầu tư mới tăng 4 dự án, từ 34 lên 38 dự án, tương đương tăng 11,8%. Tổng vốn đầu tư đăng ký tăng từ 12.004 tỷ đồng lên 26.447 tỷ đồng, tăng 14.443 tỷ đồng, tương đương 120,3%.

Các dự án trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân.

Dòng vốn đầu tư mới tại Lào Cai tập trung vào các lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, logistics, phát triển đô thị, nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Quy mô vốn đăng ký tăng đáng kể so với cùng kỳ cho thấy nhiều dự án có tổng mức đầu tư lớn đang được triển khai thủ tục trên địa bàn.

Cùng với các dự án đã được chấp thuận, công tác thẩm định và hướng dẫn nhà đầu tư tiếp tục được triển khai. Đến nay, Sở Tài chính Lào Cai đã thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét 17 dự án; đang tổ chức thẩm định 29 dự án và hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với 41 dự án chưa đủ điều kiện thẩm định.

Các dự án đầu tư mới góp phần bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lào Cai.

Theo Sở Tài chính Lào Cai, toàn bộ hồ sơ đang trình và đang được thẩm định đều được xử lý trong thời hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục; tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện sớm được xem xét, chấp thuận đầu tư, góp phần bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.