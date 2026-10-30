Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư 50 dự án trong 10 tháng

Phối cảnh một dự án tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong 10 tháng năm 2026, tỉnh Lào Cai đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 50 dự án, với tổng vốn đăng ký 33.155,9 tỷ đồng, tăng 31,6% về số lượng dự án và gấp 2,14 lần về tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, riêng trong tháng 10, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 9 dự án, với tổng vốn đăng ký 2.788,8 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.461 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng trên 314.000 tỷ đồng.

Cùng với thu hút đầu tư mới, tỉnh Lào Cai tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát và xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án tồn đọng, kéo dài. Trong 10 tháng năm 2026, cơ quan đăng ký đầu tư đã kiểm tra, giám sát 60 dự án đồng thời ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động đối với 13 dự án và tham mưu bãi bỏ 8 quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng khu đô thị mới để triển khai theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các dự án chậm tiến độ, tỉnh tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát thủ tục pháp lý, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan.

Với nhóm dự án chưa triển khai hoặc đang tạm ngừng hoạt động, đã có 17 dự án được tháo gỡ khó khăn để tiếp tục thực hiện hoặc đưa vào vận hành trở lại. Tỉnh tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư, xác định nguyên nhân vướng mắc, hướng dẫn khắc phục tồn tại; đồng thời kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án không có khả năng triển khai theo quy định.

Trong công tác xúc tiến đầu tư, Lào Cai đã công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 và làm việc với các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước. Một số nhà đầu tư đang quan tâm nghiên cứu, khảo sát các dự án trong lĩnh vực khu công nghiệp, năng lượng và hợp tác kinh tế qua biên giới.

Những tháng cuối năm 2026, tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thẩm định dự án, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý và triển khai hiệu quả thí điểm cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp, năng lượng, đô thị và du lịch phù hợp quy hoạch; tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường tiếp tục được tăng cường; kiên quyết rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài, nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc không có khả năng tiếp tục thực hiện, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên và bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng./.

Lũy kế 10 tháng, các dự án được chấp thuận thuộc nhiều lĩnh vực, gồm 10 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp; 14 dự án năng lượng; 4 dự án khoáng sản; 2 dự án nhà ở và 20 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ.