Dự kiến, các dự án sẽ khởi công trong năm 2027, hoàn thành xây dựng, lắp đặt và đưa vào khai thác vận hành trong quý II/2029. (Ảnh minh họa, có trợ A.I).

Theo các quyết định được ban hành, dự án Thủy điện Chu Linh triển khai tại xã Tả Phìn, do Công ty TNHH Thủy điện Linh Linh làm nhà đầu tư. Dự án có công suất thiết kế 8,6 MW, tổng vốn đầu tư hơn 252,4 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 5,46 ha. Công trình gồm cụm đầu mối, tuyến năng lượng, nhà máy thủy điện, đường thi công - vận hành, đường dây, trạm biến áp.

Cùng với đó, dự án Thủy điện Sim San tại xã Y Tý do Công ty cổ phần Thủy điện Sim San Linh Linh thực hiện. Dự án có công suất lắp máy 8 MW, tổng vốn đầu tư 273,13 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 13,97 ha. Hạng mục chính gồm hồ chứa, cụm đầu mối, tuyến năng lượng, nhà máy thủy điện, trạm biến áp và đường dây 35 kV.

Tại xã Trịnh Tường, dự án Thủy điện Nậm Chỏn do Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chỏn Linh Linh làm nhà đầu tư, có công suất lắp máy 5 MW. Tổng vốn đầu tư 174,313 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 8,41 ha. Dự án gồm hồ chứa, đập dâng, tuyến năng lượng, nhà máy thủy điện, trạm biến áp và đường dây 35 kV.

Ba dự án có tổng công suất 21,6 MW và tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng. Cả ba đều có thời hạn hoạt động 50 năm. Theo kế hoạch, các dự án hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý để khởi công trong năm 2027; hoàn thành xây dựng, lắp đặt và đưa vào khai thác vận hành trong quý II/2029.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, lâm nghiệp, môi trường, tài nguyên nước trước khi thi công. Đồng thời, các dự án phải bảo đảm an toàn đập, hồ chứa, duy trì dòng chảy tối thiểu, không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất và hệ sinh thái khu vực.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, tham vấn cộng đồng và ưu tiên sử dụng nguồn lao động địa phương. Các yêu cầu này nhằm bảo đảm dự án triển khai đúng các quy định, gắn tiến độ đầu tư với yêu cầu về tài nguyên nước, môi trường và an toàn.