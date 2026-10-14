Lào Cai chăm sóc sức khỏe, tạo cơ hội học tập và sinh kế cho đồng bào vùng cao

Hoạt động khám sức khỏe, tư vấn và sàng lọc bệnh miễn phí góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Lào Cai.

Việc mở rộng hoạt động khám sức khỏe miễn phí không chỉ giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế mà còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền trong bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với những nhóm dân cư còn gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, từ kết quả khám sức khỏe đến việc bảo đảm chất lượng chăm sóc lâu dài vẫn là một quá trình đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ. Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, Lào Cai cần tiếp tục củng cố năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tạo điều kiện để người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ phù hợp. Mục tiêu 100% dân số được khám sức khỏe trong năm 2026 vì thế không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn đặt ra trách nhiệm bảo đảm chất lượng, hiệu quả thực chất của chương trình.

Cùng với chăm sóc sức khỏe, giáo dục tiếp tục là lĩnh vực được Lào Cai quan tâm trong thực hiện chính sách dân tộc và bảo đảm an sinh xã hội. Bước vào năm học 2026–2027, việc duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo điều kiện học tập cho học sinh vùng cao có ý nghĩa quan trọng, nhất là tại những địa bàn mà khoảng cách từ nhà đến trường vẫn là trở ngại đối với nhiều gia đình.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương được đầu tư khang trang, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới Lào Cai.

Một trong những điểm đáng chú ý là tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND, quy định cụ thể địa bàn, khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày, đồng thời quy định việc trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh thuộc diện hưởng chính sách.

Đối với học sinh ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn, chính sách đã tính đến cả những trở ngại do địa hình chia cắt, đường đi qua sông suối, đèo núi hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở. Cách xác định điều kiện hỗ trợ gắn với thực tế đi lại góp phần bảo đảm chính sách phù hợp hơn với hoàn cảnh của học sinh vùng cao.

Điều đáng quan tâm không chỉ là những khoản hỗ trợ vật chất mà còn là cơ hội học tập lâu dài của trẻ em. Khi khó khăn về đi lại, sinh hoạt được giảm bớt, học sinh có thêm điều kiện duy trì việc học, tiếp cận tri thức và từng bước mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai. Đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số vì thế không đơn thuần là thực hiện chính sách an sinh, mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa bàn.

Hỗ trợ con giống, phát triển chăn nuôi là một trong những giải pháp tạo sinh kế, giúp hộ nghèo ở Lào Cai từng bước ổn định thu nhập.

Nếu giáo dục và y tế tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài thì sinh kế ổn định chính là điều kiện để người dân từng bước cải thiện cuộc sống.

Tại xã Phong Dụ Thượng, việc hỗ trợ người nghèo đang được triển khai theo hướng tạo sinh kế thay vì chỉ giải quyết khó khăn trước mắt. Địa phương chú trọng hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề và cải thiện điều kiện nhà ở, giúp người dân có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất.

Cách làm tại Phong Dụ Thượng cho thấy một yêu cầu quan trọng trong thực hiện chính sách giảm nghèo hiện nay: không chỉ hỗ trợ những gì người dân đang thiếu, mà phải tạo điều kiện để họ phát huy khả năng, chủ động tổ chức sản xuất và từng bước tự vươn lên. Đây cũng là hướng tiếp cận cần được nhân rộng phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Phát triển sản xuất gắn với điều kiện thực tế từng địa phương góp phần tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao Lào Cai.

Trong những tháng cuối năm 2026, Lào Cai tiếp tục tập trung hoàn thành các chỉ tiêu an sinh xã hội, nhất là mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo đảm điều kiện học tập và đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế tại những địa bàn đặc biệt khó khăn.