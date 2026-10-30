Lào Cai: Cất bốc 3 mộ liệt sĩ

3 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính nằm tại khu vực Đồi Gò Bông, thuộc tổ dân phố số 3, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, từ thông tin do địa phương và nhân dân cung cấp, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phối hợp với chính quyền và cơ quan quân sự địa phương tiến hành rà soát, khảo sát, xác minh, xác định vị trí các phần mộ.

Lực lượng chức năng cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Quá trình khai quật, cất bốc được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ, đúng quy trình; các di vật, dấu tích liên quan được thu thập, bảo quản, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.