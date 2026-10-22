Lào Cai cập nhật quy định mới của Luật Báo chí 2025, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh đến 99 xã, phường, với sự tham gia của 480 đại biểu.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ VHTTDL cùng các chuyên gia truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm gồm: những quy định mới của Luật Báo chí năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kỹ năng quản trị truyền thông, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng bá hình ảnh Lào Cai trên nền tảng số; nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách.

Ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ các quy định mới của Luật Báo chí năm 2025. Ảnh: Báo Văn hóa

Trong đó, việc cập nhật các quy định mới của Luật Báo chí năm 2025 gắn với yêu cầu nâng cao trách nhiệm, kỹ năng của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông, nhất là trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng nhằm bảo đảm thông tin được cung cấp chính xác, kịp thời, minh bạch; chủ động xử lý các vấn đề truyền thông phát sinh và định hướng dư luận.

Cùng với đó, hội nghị chú trọng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số và AI trong hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương. Việc ứng dụng công nghệ mới cần gắn với trách nhiệm kiểm chứng thông tin, bảo đảm tính chính xác và kiểm soát nội dung trước khi công bố, góp phần phòng ngừa tin giả, thông tin sai lệch trên môi trường số.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ phụ trách thông tin, truyền thông tại các cơ quan, đơn vị và địa phương được cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, năng lực xử lý thông tin trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.

Qua đó, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thông tin đối ngoại và truyền thông chính sách; nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của Lào Cai, tạo sự đồng thuận xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.