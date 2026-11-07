Lào Cai cấp mới 48 dự án, tổng vốn đăng ký gần 32.500 tỷ đồng

Theo báo cáo, đến hết tháng 10, toàn tỉnh đã cấp mới 48 dự án, tăng 6 dự án, tương đương 14,29% so với tháng 9. Tổng vốn đăng ký đạt 32.499 tỷ đồng, tăng 7,3%, tương ứng khoảng 2.199 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 126% so với cùng kỳ năm 2025.

Tỉnh Lào Cai tạo quỹ đất, phát triển hạ tầng công nghiệp thu hút các nhà đầu tư.

Cùng với kết quả thu hút dự án mới, hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có 13.339 doanh nghiệp, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư, mở rộng nhằm tạo quỹ đất và điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Trong tháng 10, tỉnh đã thành lập Cụm công nghiệp Xuân Ái với quy mô 75 ha; đồng thời tập trung triển khai 4 khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ 1 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp.

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra thực tế tình hình triển khai Dự án Khu công nghiệp Trấn Yên.

Thời gian tới, việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ là những yếu tố quan trọng để Lào Cai nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.