Công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và sạt lở diễn biến phức tạp. Ảnh: TTXVN phát

Ông Đào Ngọc Duy, Phó Trưởng Điện lực Văn Bàn cho biết công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và sạt lở diễn biến phức tạp, tuy vậy đơn vị đã khảo sát lên phương án khắc phục nhằm bảo đảm việc cấp điện ổn định, an toàn cho khu vực.

Theo Phó Trưởng Điện lực Văn Bàn, do địa hình đồi núi, khu vực thi công nằm gần điểm sạt lở nên lực lượng kỹ thuật vừa thực hiện công việc, vừa phải chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn, khắc phục và cảnh giới nguy cơ sạt trượt đất đá. Máy móc, phương tiện và nhân lực kỹ thuật được huy động tại chỗ để triển khai phương án khắc phục.

Công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và sạt lở diễn biến phức tạp. Ảnh: TTXVN phát

Đến 17 giờ ngày 29/11, Điện lực Văn Bàn đã đóng điện phục vụ nhân dân 2 xã Minh Lương và Nậm Xé. Ông Đinh Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Nậm Xé cho biết, trong những ngày mất điện, Đảng ủy và chính quyền xã Nậm Xé cùng người dân đã chủ động các phương án cấp điện bổ sung trên địa bàn nên không bị ảnh hưởng đến tiến độ công việc và đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và sạt lở diễn biến phức tạp. Ảnh: TTXVN phát

Hiện tại, việc khắc phục sạt lở tại Km131+900 Quốc lộ 279, thuộc khu vực thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương vẫn chưa hoàn thành toàn bộ do lượng đất đá sạt xuống lớn. Đơn vị thi công đang thực hiện phương án vừa thi công vừa phân luồng đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua khu vực. Trước nguy cơ tiếp tục sạt trượt đất đá vẫn có thể xảy ra, người dân được khuyến cáo chấp hành nghiêm hướng dẫn điều tiết giao thông của cơ quan chức năng.