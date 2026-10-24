Lào Cai cảnh báo rủi ro khi tự phát mở rộng diện tích các giống cây trồng mới.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân đến giới thiệu, cung ứng giống và mời gọi liên kết sản xuất các loại cây trồng mới. Đáng chú ý, giống sâm Nữ Hoàng (tên khoa học là Rumex crispus L., hay còn gọi là giống Dương đề nhăn Ms Nữ Hoàng) đã được một số hộ dân tự phát đưa vào trồng tại các xã, vùng biên giới như Bát Xát, Pha Long và Y Tý.

​Nhằm kiểm soát rủi ro cho người sản xuất, ngày 15/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã ban hành Công văn số 10070/SNNMT-TTBVTVCNTYTS gửi UBND các xã, phường về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh giống và phát triển sản xuất giống mới phù hợp với điều kiện thực tế.

​Sở đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung ứng, kinh doanh giống cây trồng; đồng thời kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật. Mọi thông tin về tên giống, nguồn gốc, chất lượng và kỹ thuật chăm sóc phải được công khai rõ ràng, chính xác để người dân có căn cứ đáng tin cậy trước khi quyết định đầu tư.

​Đối với các diện tích sâm Nữ Hoàng đã gieo trồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường giao các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung ứng giống, doanh nghiệp liên kết và cơ quan chuyên môn để theo dõi sát sao quá trình sinh trưởng, khả năng thích nghi, tình hình sâu bệnh, năng suất, chất lượng cũng như kết quả tiêu thụ thực tế.

​Cơ quan chức năng nhấn mạnh: Việc đưa vào sản xuất đại trà trên diện rộng chỉ được xem xét sau khi đã có đánh giá chuyên môn đầy đủ về hiệu quả kinh tế, khả năng thích nghi sinh thái và bảo đảm có phương án liên kết tiêu thụ ổn định, khả thi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã ban hành Công văn số 10070/SNNMT-TTBVTVCNTYTS gửi UBND các xã, phường về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh giống và phát triển sản xuất giống mới phù hợp với điều kiện thực tế.

​Song song với công tác quản lý giống, ngành nông nghiệp tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững. Các bản hợp đồng liên kết cần quy định chi tiết, rõ ràng về tiêu chuẩn chất lượng, sản lượng, giá thu mua (hoặc nguyên tắc xác định giá), thời gian thu mua, phương thức thanh toán cũng như trách nhiệm pháp lý của các bên. Điều này nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh tranh chấp hay rủi ro "được mùa mất giá", bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

​Để triển khai đồng bộ, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi thú y, Thủy sản tỉnh Lào Cai được giao nhiệm vụ phối hợp trực tiếp với các địa phương hướng dẫn công tác quản lý giống, theo dõi sát các mô hình thử nghiệm, từ đó tổng hợp kết quả và tham mưu các giải pháp phát triển cây trồng phù hợp trong thời gian tới./.