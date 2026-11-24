Dù tuyến đường này vừa được đầu tư nâng cấp, nhưng tác động của mưa lớn đã khiến taluy xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ, gây cản trở việc đi lại và giao thương của người dân địa phương. Theo quan sát, tuyến đường có nhiều điểm sạt lở lớn, hàng chục khối đất, đá tràn ra giữa lòng đường.

Trên tỉnh lộ 154, đoạn từ trung tâm xã Cao Sơn đến thôn Tả Thàng, xã Cao Sơn xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Đáng lo ngại, vẫn còn nhiều tảng đá mồ côi kích thước lớn từ trên cao có nguy cơ sạt trượt lăn xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi thời tiết tiếp tục có mưa.

Lãnh đạo xã Cao Sơn kiểm tra các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 154.

Ông Lý Văn Phìn - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết: Trên địa bàn hiện có tuyến đường tỉnh 154 xảy ra một số điểm sạt lở. Chính quyền xã đã nắm tình hình và đề nghị chủ đầu tư cùng đơn vị thi công khẩn trương dọn đất đá sạt lở; phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành căng dây cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua tỉnh lộ 154.

Người dân qua lại trên đoạn đường cần hết sức chú ý, đặc biệt là những tảng đá lớn đã và đang có nguy cơ cao rơi từ taluy dương xuống đường.

Trước thực trạng trên, người dân và các phương tiện khi lưu thông qua tuyến tỉnh lộ 154, đặc biệt là đoạn từ trung tâm Cao Sơn đi thôn Tả Thàng cần nâng cao cảnh giác, chủ động quan sát kỹ địa hình và hạn chế di chuyển qua khu vực này khi có mưa lớn. Đồng thời, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần sớm kiểm tra, có phương án khắc phục, dọn đất đá sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.