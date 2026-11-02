Lào Cai: Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Trong 12 giờ qua (từ 20 giờ ngày 01/11 đến 08 giờ ngày 02/11), trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đại Lịch 37,4mm (Chấn Thịnh); Dương Quỳ 80,2mm, Nậm Mả 32,6mm (Võ Lao); Nghĩa Đô 76,8mm, Nghĩa Đô 55,4mm (Nghĩa Đô); Phố Lu 48,4mm (Bảo Thắng). Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hoà (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, trong 6 giờ tới trên một số khu vực tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; có nơi trên 50mm.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở và sụt lún đất được cảnh báo ở Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá huỷ các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 06 giờ tới: