Lào Cai: Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 6 giờ tới, mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến độ ẩm đất gần bão hòa, gia tăng nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất sườn đồi, taluy đường giao thông và sụt lún đất tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
Trong 12 giờ qua (từ 20 giờ ngày 01/11 đến 08 giờ ngày 02/11), trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đại Lịch 37,4mm (Chấn Thịnh); Dương Quỳ 80,2mm, Nậm Mả 32,6mm (Võ Lao); Nghĩa Đô 76,8mm, Nghĩa Đô 55,4mm (Nghĩa Đô); Phố Lu 48,4mm (Bảo Thắng). Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hoà (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, trong 6 giờ tới trên một số khu vực tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; có nơi trên 50mm.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở và sụt lún đất được cảnh báo ở Cấp 1.
Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá huỷ các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 06 giờ tới:
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-canh-bao-nguy-co-lu-quet-sat-lo-dat-trong-6-gio-toi-post913351.html