Lào Cai: Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 45 xã, phường

Lào Cai

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 12 giờ qua (từ 19 giờ ngày 8/11 đến 7 giờ ngày 9/11), nhiều khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như: Thượng Hà 2 đạt 109,4mm; Thượng Hà 1 đạt 106mm; Tân Dương 1 đạt 82,4mm; Lương Sơn (xã Bảo Yên) đạt 81mm; Minh Chuẩn đạt 80,4mm; Cam Đường đạt 74,2mm; Long Khánh đạt 73,6mm và An Lạc đạt 70,6mm.

Theo mô hình dự báo độ ẩm đất, một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các sườn đồi dốc, taluy đường giao thông và sụt lún đất.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực của tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai nêu trên được cảnh báo tại 45 xã, phường.

Các địa bàn cần đặc biệt chú ý gồm: Bảo Yên, Thượng Hà, Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Cao Sơn, Cát Thịnh, Châu Quế, Cốc Lầu, Đông Cuông, Gia Hội, Gia Phú, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Nậm Chày, Nghĩa Tâm, Âu Lâu, Cam Đường, Văn Phú, Yên Bái, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phong Hải, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Púng Luông, Quy Mông, Sơn Lương, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Thác Bà, Thượng Bằng La, Văn Bàn, Văn Chấn, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa và Xuân Quang.

Mưa lớn gây ảnh hưởng đến một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

Đáng chú ý, tại một số địa bàn, nguy cơ sạt lở đất được cảnh báo ở các khu dân cư và tuyến giao thông. Cụ thể, xã Bảo Yên cần lưu ý các thôn Múi, Là, Sơn Viên, Chiềng, Thâu và tuyến đường liên thôn tại Lương Hải; xã Bắc Hà chú ý khu vực Km25+100 tỉnh lộ 159; xã Bảo Nhai chú ý thôn Nậm Đét, Bảo Tân và taluy dương tại Km10+100, Quốc lộ 4E.

Tại xã Quy Mông, các thôn Kiên Lao, Đồng Song, Kiên Thành, Minh An và Khe Rộng nằm trong khu vực được cảnh báo. Trong khi đó, tại xã Phúc Khánh, cần đặc biệt chú ý khu vực thôn Làng Nủ, Già Hạ và khu vực phía trên đập thủy điện Phúc Long từ Km114 đến Km115, Quốc lộ 70.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân; làm tắc nghẽn giao thông, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; hạn chế đi qua sông, suối, ngầm tràn khi mưa lớn; cảnh giác với các dấu hiệu bất thường như nứt đất, sạt trượt taluy, nước suối chuyển màu hoặc dâng cao đột ngột. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và thông báo cho chính quyền địa phương.