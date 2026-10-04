Lào Cai: Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 18 xã, phường trong 6 giờ tới

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ qua (từ 0h đến 6h ngày 4/10), trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại Phố Lu (xã Bảo Thắng) là 105,8mm; Bản Cầm (xã Phong Hải) 92,8mm; Cốc Ly (xã Bảo Nhai) 68,2mm; Thủy điện Bắc Hà (xã Bảo Nhai) 58,4mm; Mường Khương và Nậm Chảy (xã Mường Khương) cùng 51mm; Kim Sơn (xã Bảo Hà) 45,2mm; Lùng Vai (xã Bản Lầu) 43mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực của tỉnh có độ ẩm đất trên 80%.

Trong 6 giờ tới, một số khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi trên 40mm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông, sụt lún đất trên khu vực tỉnh Lào Cai. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 06 giờ tới: