Lào Cai cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 18 xã, phường

Theo tin cảnh báo lúc 15 giờ ngày 12/11/2026, trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 11/11 đến 15 giờ ngày 12/11), trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số trạm ghi nhận lượng mưa đáng kể như: Mù Cang Chải 50,0mm; Nậm Khắt 49,2mm; Cao Phạ 3 đạt 46,4mm; Hồ Bốn 43,2mm; Chế Tạo 42,4mm; Tú Lệ 3 đạt 40,4mm.

Đáng chú ý, kết quả từ mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 5 - 10mm, có nơi trên 20mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Cảnh báo nguy cơ tại 18 xã, phường

Theo danh sách cảnh báo, 18 xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới gồm: Chế Tạo, Gia Hội, Khánh Yên, Khao Mang, Lao Chải, Minh Lương, Mù Cang Chải, Nậm Có, phường Sa Pa, Phong Dụ Thượng, Phúc Khánh, Púng Luông, Sơn Lương, Tả Phìn, Tả Van, Tân Hợp, Tú Lệ và Xuân Ái.

Tại các địa phương trên, nguy cơ tập trung ở những thôn, bản, tổ dân phố có địa hình đồi núi dốc, các điểm đã được xác định có nguy cơ cao về sạt lở đất đá và một số tuyến giao thông trọng yếu.

Đặc biệt, cần chú ý các vị trí trên Quốc lộ 32 qua Mù Cang Chải, Tú Lệ và đèo Khau Phạ; Quốc lộ 4D qua khu vực đèo Ô Quý Hồ, phường Sa Pa và xã Tả Phìn; Quốc lộ 70 đoạn qua xã Phúc Khánh; cùng các tuyến đường liên xã, liên thôn tại những khu vực có nguy cơ cao.

Danh sách chi tiết các địa bàn, vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới:

Nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất trong 6 - 12 giờ tới

Trong 6 - 12 giờ tới, nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông và sụt lún đất tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Các hiện tượng thiên tai này có thể đe dọa tính mạng người dân, gây tác động xấu đến môi trường, làm ách tắc giao thông, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, tăng cường cảnh báo đến từng thôn, bản, tổ dân phố; kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngầm tràn, sườn đồi dốc trong thời gian mưa; chủ động thông báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như nứt đất, sụt lún hoặc đất đá dịch chuyển.