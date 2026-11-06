Lào Cai cảnh báo mưa dông, lốc, sét và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 47 xã, phường

Mưa dông có thể lan rộng trong 3 giờ tới

Trong 3 giờ trước thời điểm phát bản tin cảnh báo dông, ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết cho thấy các vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to tại các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường Bảo Ái, Bảo Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cam Đường, Cát Thịnh, Cầu Thia, Châu Quế, Chế Tạo, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Cốc San, Dương Quỳ, Đông Cuông, Gia Hội, Gia Phú, Hạnh Phúc, Hợp Thành, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Khánh Yên, Khao Mang, Lào Cai, Lao Chải, Lâm Giang, Liên Sơn, Mậu A, Minh Lương, Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Mường Bo, Mường Hum, Mường Lai, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phong Hải, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Púng Luông, Quy Mông, Sơn Lương, Tả Phìn, Tả Van, Tà Xi Láng, Tằng Loỏng, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Thác Bà, Thượng Hà, Trạm Tấu, Trấn Yên, Trung Tâm, Tú Lệ, Văn Bàn, Văn Chấn, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa, Xuân Quang, Yên Bình và Yên Thành.

Hiện, các vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực Lai Châu và Sơn La cũng di chuyển về phía Lào Cai.

Ảnh radar thời tiết tỉnh Lào Cai (Nguồn: Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia, http://hymetnet.gov.vn)

Trong 3 giờ kể từ thời điểm phát bản tin cảnh báo dông, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và di chuyển, gây mưa rào, cục bộ mưa to đến rất to, rải rác có dông sét kèm gió mạnh tại các địa bàn trên. Mưa dông sau đó có thể lan sang các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường A Mú Sung, Âu Lâu, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Nhai, Bát Xát, Bắc Hà, Cảm Nhân, Cao Sơn, Chấn Thịnh, Dền Sáng, Lâm Thượng, Lục Yên, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mường Khương, Nam Cường, Nghĩa Đô, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, Pha Long, Sa Pa, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Thượng Bằng La, Trịnh Tường, Văn Phú, Việt Hồng, Y Tý, Yên Bái và các xã, phường lân cận trong tỉnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1. Các cơ quan, đơn vị và người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Mưa 24 giờ tại Bản Liền đạt 114,4 mm, đất một số nơi đã bão hòa

Từ 18 giờ ngày 5/11 đến 18 giờ ngày 6/11, tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại các điểm đo gồm Ba Khè (Thượng Bằng La) 49 mm, Bản Liền (Bản Liền) 114,4 mm, Lùng Phình (Lùng Phình) 52 mm, Nậm Cang (Mường Bo) 45,8 mm, Nậm Mả (Võ Lao) 55,6 mm, Quang Kim (Bát Xát) 47,6 mm, San Sả Hồ (phường Sa Pa) 40,6 mm và Trạm Tấu (Hạnh Phúc) 48,4 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy đất tại một số khu vực trong tỉnh đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%, hoặc đã đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ kể từ thời điểm phát bản tin lúc 18 giờ 20 phút ngày 6/11, một số khu vực của tỉnh tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 10 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trong 6 giờ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Trong thời gian cảnh báo, một số khu vực của tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi dốc và taluy các tuyến đường giao thông, cùng nguy cơ sụt lún đất.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1. Các hiện tượng này có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông, cản trở phương tiện lưu thông, phá hủy công trình dân sinh và kinh tế, gây thiệt hại cho sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới: