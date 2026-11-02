Lào Cai: Cảnh báo mưa dông, lốc, sét và mưa đá trong 3 giờ tới

Ảnh radar thời tiết tỉnh Lào Cai lúc 07h20 ngày 02/11/2026 (Nguồn: Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia, http://hymetnet.gov.vn)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết cho thấy có những vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông cho các thôn/bản/tổ dân phố thuộc các xã/phường: Bản Hồ, Bảo Hà, Bảo Thắng, Bắc Hà, Chế Tạo, Cốc Lầu, Lao Chải, Mường Bo, Nậm Chày, Nậm Xé, Nghĩa Đô, Sa Pa, Tả Van, Võ Lao, Xuân Hòa, Xuân Quang của tỉnh Lào Cai. Đồng thời các vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Tuyên Quang đang di chuyển về phía tỉnh Lào Cai. Độ phản hồi PHVT cực đại 40 dBZ.

Trong 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông sét kèm gió mạnh cho các khu vực kể trên sau đó lan sang các thôn/bản/tổ dân phố thuộc các xã/phường: A Mú Sung, Bản Lầu, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Nhai, Bảo Yên, Bát Xát, Cam Đường, Cao Sơn, Chiềng Ken, Cốc San, Dền Sáng, Dương Quỳ, Gia Phú, Gia Hội, Hợp Thành, Lào Cai, Lâm Thượng, Lùng Phình, Mường Hum, Mường Khương, Ngũ Chỉ Sơn, Púng Luông, Pha Long, Phong Hải, Phúc Khánh, Si Ma Cai, Sín Chéng, Sơn Lương, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tằng Loỏng, Tân Hợp, Thượng Hà, Trịnh Tường, Văn Bàn, Y Tý và các xã/phường lân cận trong tỉnh.

Cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.