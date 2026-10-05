Lào Cai: Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 25 xã, phường trong 6 giờ tới

Theo bản tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai phát lúc 6h30 ngày 5/10, trong 6 giờ qua (từ 0h đến 6h), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa đáng chú ý như Dần Thàng 48,4 mm; Phong Niên 43,6 mm; Cam Cọn 42,8 mm; Phố Lu 40,8 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trong tỉnh đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, một số khu vực tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các sườn đồi dốc, taluy đường giao thông và sụt lún đất tại nhiều khu vực.

25 xã, phường cần đặc biệt đề phòng gồm: Gia Hội, Nậm Chày, Tằng Loỏng, Văn Bàn, Võ Lao, Bản Lầu, Bản Liền, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Chấn Thịnh, Châu Quế, Cốc Lầu, Hạnh Phúc, Mường Bo, Mường Hum, Nghĩa Đô, phường Cầu Thia, Phình Hồ, Phong Hải, Tân Hợp, Trạm Tấu, Văn Chấn, Xuân Ái và Xuân Quang.

Trong đó, cảnh báo đặc biệt lưu ý nhiều khu dân cư và tuyến giao thông có nguy cơ cao như Tà Lành, Tặc Tè, Nậm Kịp thuộc xã Gia Hội; Khâm Trên, Khâm Dưới, Nậm Mười, Dần Thàng thuộc xã Nậm Chày; Tỉnh lộ 162 đoạn Tằng Loỏng - Quý Xa; các thôn Tam Đỉnh, Làng Chút, Ít Nộc, Văn Tiến thuộc xã Văn Bàn; Nậm Rạng, Nậm Trang, Ngầu thuộc xã Võ Lao.

Tại Bản Lầu cần chú ý khu vực Km163+770 Quốc lộ 4D, Tỉnh lộ 154 và tuyến từ Quốc lộ 4D vào Na Lốc. Xã Bảo Nhai có nguy cơ tại Quốc lộ 4E, đoạn taluy dương Km10+100 thuộc thôn Trung Đô; xã Bảo Thắng chú ý Km5+400 Tỉnh lộ 161, Tỉnh lộ 151C và một số khu dân cư.

Các tuyến đường dọc sông Chảy tại xã Cốc Lầu, Tỉnh lộ 174 qua xã Hạnh Phúc, tuyến Thanh Phú - Nậm Sài thuộc xã Mường Bo, Tỉnh lộ 156B và khu vực ven hồ thủy điện Mường Hum cũng nằm trong diện cần theo dõi chặt chẽ.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Ngoài ra, người dân tại các khu vực có địa hình đồi dốc, ven sông suối, chân taluy và những nơi từng xảy ra sạt lở cần chủ động quan sát các dấu hiệu bất thường, hạn chế di chuyển qua các ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết và tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

Lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể uy hiếp tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Các địa phương và người dân tại khu vực có nguy cơ cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Chi tiết các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới: