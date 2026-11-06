Lào Cai cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại Bản Liền, Bắc Hà, Cốc Lầu ngày 06/11/2026

Ngày 06/11/2026, có cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Lào Cai. Nguy cơ được nêu cho 6 giờ tới, tập trung ở các sườn dốc và suối nhỏ.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại tỉnh Lào Cai, gồm các khu vực sau:

Bản Liền

Bắc Hà

Cốc Lầu

Nậm Chày

Nghĩa Đô

Tả Củ Tỷ

Võ Lao

Loại hình nguy cơ

Lũ quét trên suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân tại các khu vực trên cần theo dõi sát tình hình mưa và thông tin cảnh báo trong 6 giờ tới.

Hạn chế đi lại, tránh qua suối nhỏ, khu vực khe suối và sườn dốc.

Đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất ở những nơi có nguy cơ.

Chính quyền địa phương và người dân chủ động các biện pháp ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Chi tiết nội dung cảnh báo có trong bản tin đính kèm.