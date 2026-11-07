Lào Cai: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lớn tại 60 xã, phường

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 12 giờ qua (từ 16 giờ ngày 06/11 đến 04 giờ ngày 07/11), trên khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bản Khoang 2: 59 mm (Ngũ Chỉ Sơn); Cao Sơn 84,2 mm, La Pán Tẩn 75 mm (Cao Sơn); Cốc San 55,2 mm (Cốc San); Dần Thàng 61 mm (Nậm Chày); Hòa Mạc 58 mm (Văn Bàn); Nậm Chảy 62,8 mm (Mường Khương); Nậm Xé 58,8 mm (Nậm Xé); Ngũ Chỉ Sơn 61,8 mm (P. Sa Pa); Pa Cheo 62,2 mm (Bản Xèo); Phan Thanh 56,8 mm, Tân Lĩnh 1: 55,6 mm (Tân Lĩnh); Phúc Lợi 62,2 mm (Phúc Lợi); Sơn Thịnh 66,6 mm, Đồng Khê 66 mm (Văn Chấn); Tà Si Láng 113,2 mm, Tà Xi Láng 102,6 mm; Thượng Hà 1: 56,4 mm; Trạm Tấu 63,6 mm (Hạnh Phúc); Yên Thế 59,4 mm (Lục Yên).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hoà (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực của tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông và sụt lún đất. Cơ quan khí tượng thủy văn đặc biệt lưu ý các tổ dân phố, thôn, bản và các điểm có nguy cơ cao thuộc các phường, xã dưới đây:

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Theo đánh giá của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Các địa phương, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án ứng phó, sơ tán người dân khi cần thiết để bảo đảm an toàn.