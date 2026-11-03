Lào Cai: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Từ 20 giờ ngày 2/11 đến 2 giờ ngày 3/11, trên khu vực tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cảm Nhân 69,8mm (Cảm Nhân); Đập - TĐ Thác Bà 42,8mm (Thác Bà); Khánh Thiện 61,6mm (Lâm Thượng); Liễu Đô 55,4mm (Lục Yên); Vĩnh Lạc 61mm, Minh Tiến 47,4mm (Mường Lai); Yên Bình 45,4mm (Yên Bình).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hoà (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai.

Trong thời gian tiếp theo, một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm; có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông, sụt lún đất trên một số khu vực. Đặc biệt chú ý các tổ dân phố, thôn, bản và các điểm có nguy cơ cao thuộc phường, xã ().

Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.