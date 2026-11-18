Ảnh radar thời tiết tỉnh Lào Cai lúc 06h10 ngày 18/11/2026 (Nguồn: Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia, http://hymetnet.gov.vn)

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh vừa phát cảnh báo, trong 3 giờ qua các vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào, cục bộ mưa to và dông tại các thôn, bản, tổ dân phố thuộc Chế Tạo, Mỏ Vàng, Phình Hồ, Sơn Lương, Trung Tâm và Văn Chấn. Cùng thời điểm, các vùng mây đối lưu trên địa bàn tỉnh Sơn La đang di chuyển về phía Lào Cai.

Dự báo trong 3 giờ kể từ thời điểm phát tin, các vùng mây này tiếp tục phát triển và di chuyển, gây mưa rào, cục bộ mưa to tại các khu vực trên. Rải rác có dông, sét kèm gió mạnh.

Sau đó, mưa dông có thể lan sang Âu Lâu, Bảo Ái, Cảm Nhân, Cát Thịnh, Cầu Thia, Chấn Thịnh, Châu Quế, Đông Cuông, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Lâm Giang, Lương Thịnh, Mậu A, Mường Lai, Nam Cường, Nghĩa Đô, Nghĩa Lộ, Nghĩa Tâm, Phúc Lợi, Quy Mông, Tà Xi Láng, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Thác Bà, Thượng Bằng La, Trấn Yên, Văn Phú, Việt Hồng, Xuân Ái, Yên Bái, Yên Bình, Yên Thành và các xã, phường lân cận trong tỉnh.

Trong cơn dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây gãy đổ cây cối, làm hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đe dọa tính mạng người dân. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1. Các cơ quan, đơn vị và người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh.