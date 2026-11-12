Lào Cai cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Bản tin nêu rõ, trong 3 giờ qua, ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết ghi nhận các vùng mây đối lưu phát triển, gây mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông tại các xã: Dương Quỳ, Đông Cuông, Khao Mang, Lao Chải, Minh Lương, Mù Cang Chải, Phong Dụ Hạ, Phúc Khánh và Phúc Lợi.

Đồng thời, các vùng mây đối lưu trên khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Sơn La và Phú Thọ đang di chuyển về phía Lào Cai.

Ảnh radar thời tiết tỉnh Lào Cai lúc 04h10 ngày 12/11/2026 (Nguồn: Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia, http://hymetnet.gov.vn)

Trong khoảng 3 giờ tiếp theo tính từ thời điểm bản tin cảnh báo, các vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, di chuyển, gây mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và rải rác có dông sét kèm gió mạnh tại những khu vực nêu trên, sau đó lan sang các xã, phường:

A Mú Sung, Âu Lâu, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Cam Đường, Cảm Nhân, Cao Sơn, Cát Thịnh, Cầu Thia, Chấn Thịnh, Châu Quế, Chế Tạo, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Cốc San, Dền Sáng, Gia Hội, Gia Phú, Hạnh Phúc, Hợp Thành, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lào Cai;

Lâm Giang, Lâm Thượng, Liên Sơn, Lục Yên, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mậu A, Mỏ Vàng, Mường Bo, Mường Hum, Mường Khương, Mường Lai, Nam Cường, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Đô, Nghĩa Lộ, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, Pha Long, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Phong Hải, Púng Luông, Quy Mông, Sa Pa, Si Ma Cai, Sín Chéng, Sơn Lương;

Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tả Van, Tà Xi Láng, Tằng Loỏng, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Thác Bà, Thượng Hà, Trạm Tấu, Trấn Yên, Trịnh Tường, Trung Tâm, Tú Lệ, Văn Bàn, Văn Chấn, Văn Phú, Việt Hồng, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa, Xuân Quang, Y Tý, Yên Bái, Yên Bình, Yên Thành và các xã, phường lân cận trong tỉnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, nguy hiểm đến tính mạng con người.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Các cơ quan, đơn vị và Nhân dân cần theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh.