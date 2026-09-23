Lào Cai: Cảnh báo 98 xã, phường xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Ảnh minh họa (AI).

Theo theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, trong 3 giờ qua, các vùng mây đối lưu phát triển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông tại các thôn, bản, tổ dân phố thuộc 17 xã, phường, gồm: Cầu Thia, Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Liên Sơn, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Sơn Lương, Tân Hợp, Thác Bà, Trạm Tấu và Văn Chấn.

Cùng thời điểm, các vùng mây đối lưu trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La và Phú Thọ đang có xu hướng di chuyển về phía tỉnh Lào Cai.

Ảnh radar thời tiết tỉnh Lào Cai lúc 13h10 ngày 23/9/2026 (Nguồn: Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia, http://hymetnet.gov.vn)

Trong khoảng thời gian hiện tại đến một vài giờ tới, các vùng mây đối lưu được dự báo tiếp tục phát triển và di chuyển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to, rải rác có dông, sét và gió mạnh tại những khu vực nêu trên; sau đó có khả năng lan sang 81 xã, phường, gồm:

A Mú Sung, Âu Lâu, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Cam Đường, Cảm Nhân, Cao Sơn, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Châu Quế, Chế Tạo, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Cốc San, Dền Sáng, Dương Quỳ, Đông Cuông, Gia Phú, Hợp Thành, Khánh Hòa, Khánh Yên, Khao Mang, Lào Cai, Lao Chải, Lâm Giang, Lục Yên, Lùng Phình, Mậu A, Minh Lương, Mù Cang Chải, Mường Bo, Mường Hum, Mường Khương, Mường Lai, Nam Cường, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Đô, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, Pha Long, Phong Hải, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Púng Luông, Sa Pa, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tả Van, Tà Xi Láng, Tằng Loỏng, Tân Lĩnh, Thượng Bằng La, Thượng Hà, Trấn Yên, Trịnh Tường, Trung Tâm, Tú Lệ, Văn Bàn, Văn Phú, Việt Hồng, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa, Xuân Quang, Y Tý, Yên Bái, Yên Bình, Yên Thành và các khu vực lân cận.

Như vậy, 98 xã, phường trên địa bàn tỉnh nằm trong khu vực đang có mưa dông hoặc được cảnh báo có khả năng chịu ảnh hưởng trong những giờ tới.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm gãy, đổ cây cối; tốc mái, hư hại nhà cửa; ảnh hưởng các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Người dân tại các khu vực cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế hoạt động ngoài trời khi có dông, sét; tránh trú dưới cây cao, gần cột điện và các công trình có nguy cơ mất an toàn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.