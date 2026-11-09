Lào Cai: Cảnh báo 45 xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Trong 12 giờ qua (từ 19 giờ ngày 08/11 đến 7 giờ ngày 09/11), trên khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: An Lạc 70,6 mm (Khánh Hòa); Cam Đường 74,2 mm (P. Cam Đường); Cốc Lầu 67,4 mm, Bản Cái 64 mm (Cốc Lầu); Gia Phú 65 mm (Gia Phú); Kim Sơn 60,2 mm (Bảo Hà); Long Khánh 73,6 mm, Long Phúc 72,8 mm (Phúc Khánh); Lương Sơn 81 mm, Lương Sơn 78,8 mm (Bảo Yên); Minh Chuẩn 80,4 mm (Tân Lĩnh); Phong Niên 62,4 mm (Xuân Quang); Tân Dương 1: 82,4 mm, Tân Dương 77,8 mm (Xuân Hòa); Thượng Hà 2: 109,4 mm, Thượng Hà 1: 106 mm (Thượng Hà).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hoà (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo ,trong 6 giờ tới, trên một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm; có nơi trên 60 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông, sụt lún đất trên một số khu vực tỉnh Lào Cai; đặc biệt chú ý các tổ dân phố, thôn, bản và các điểm có nguy cơ cao thuộc phường, xã dưới đây:

Theo đánh giá của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng việc di chuyển của các phương tiện; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.