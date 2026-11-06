Lào Cai: Cảnh báo 11 xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới

Theo bản tin cảnh báo, từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 6/11, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Bản Liền (xã Bản Liền) là 110 mm, Nậm Mả (xã Võ Lao) 49,2 mm và Quang Kim (xã Bát Xát) 45,8 mm.

Theo mô hình độ ẩm đất, một số khu vực trong tỉnh đã gần bão hòa, với độ ẩm đất trên 85%, hoặc đã đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tiếp theo, một số khu vực dự báo tiếp tục có mưa.

Bản tin lưu ý nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi dốc và taluy các tuyến đường giao thông, cùng nguy cơ sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Các tổ dân phố, thôn, bản và điểm có nguy cơ cao thuộc 11 xã, phường sau có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới:

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây tác động xấu đến môi trường, làm ách tắc giao thông, hư hại công trình dân sinh và công trình kinh tế, ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.