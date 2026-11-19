Theo BHXH tỉnh Lào Cai, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2026 là 81.000 người. Số người tham gia đến hết tháng 10 tăng 12.382 người so với cùng kỳ năm trước và tăng 9.859 người so với tháng trước.

Việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn gặp khó khăn do một bộ phận người dân có thu nhập chưa ổn định, khả năng tham gia và duy trì đóng hạn chế.

Để hoàn thành kế hoạch năm, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng triển khai tuyên truyền, vận động. Chỉ tiêu phát triển người tham gia được giao đến từng nhân viên thu, cộng tác viên; kết quả được theo dõi, đánh giá để kịp thời điều chỉnh giải pháp.

Viên chức BHXH tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho người dân.

Trong tháng 10, qua 8 hội nghị tuyên truyền với 1.329 người tham dự, đã vận động được 45 người tham gia BHXH tự nguyện. Qua 1.717 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ với 11.925 người tham dự, đã vận động được 621 người tham gia BHXH tự nguyện.

Cùng với các giải pháp vận động, BHXH tỉnh đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ ngân sách địa phương, nhất là đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm có thu nhập thấp.