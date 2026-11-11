Lào Cai cần hơn 10.380 tỷ đồng phát triển lưới điện đến năm 2030

Theo kế hoạch, đối với lưới điện 110kV, tỉnh dự kiến xây dựng mới 16 trạm biến áp, cải tạo và nâng công suất 13 trạm; đồng thời đầu tư các tuyến đường dây kết nối, nâng tiết diện dây dẫn, với tổng nhu cầu vốn khoảng 6.000 tỷ đồng.

Hiện nay, một số dự án đang được triển khai, gồm đường dây và Trạm biến áp 110kV Nam thành phố, Bản Qua, Âu Lâu và Bắc Hà. Các dự án còn lại dự kiến thực hiện theo lộ trình, chủ yếu trong giai đoạn 2027 - 2030.

Tỉnh Lào Cai dự kiến đầu tư xây dựng mới 16 trạm biến áp.

Đối với lưới điện trung, hạ áp, ngành điện dự kiến xây dựng mới 579 km đường dây trung thế, 259 km đường dây hạ thế và 253 trạm biến áp phân phối; đồng thời cải tạo, sửa chữa 1.578 km đường dây trung thế, 2.861 km đường dây hạ thế và 124 trạm biến áp. Tổng nhu cầu vốn thực hiện các hạng mục này ước khoảng 2.900 tỷ đồng.

Ngành điện dự kiến xây dựng mới 579 km đường dây trung thế, 259 km đường dây hạ thế.

Bên cạnh nguồn vốn ngành điện, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt chủ trương đầu tư 91 dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, với tổng kinh phí 1.480 tỷ đồng. Các dự án nhằm cấp điện cho những thôn, bản, cụm dân cư chưa được sử dụng điện lưới quốc gia hoặc có điện nhưng chất lượng điện năng chưa bảo đảm.

Tỉnh Lào Cai đã phê duyệt chủ trương đầu tư 91 dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2026 - 2030.

Việc đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện được kỳ vọng nâng cao năng lực cung ứng, truyền tải điện, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và sinh hoạt của người dân. Đây cũng là một trong những điều kiện hạ tầng quan trọng, tạo dư địa thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh quy mô lớn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong giai đoạn tới.