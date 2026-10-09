Lào Cai cam kết đồng hành thực chất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Qua đó, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đã ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam và khẳng định Hiệp hội tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Năm 2026, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,09%; riêng quý III tăng 10,58%, đứng thứ 3 trong 9 tỉnh của vùng và thứ 10 cả nước.

Toàn tỉnh hiện có hơn 7.500 doanh nghiệp đang hoạt động; trong 9 tháng có thêm 1.289 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 16.900 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đến ngày 7/10 đạt 16.138 tỷ đồng, bằng 92% dự toán Trung ương giao; trong đó, kinh tế tư nhân đóng góp trên 60%.

Tham luận tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội và hợp tác xã đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đưa ra nhiều đề xuất thiết thực. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức đề xuất tỉnh tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính và ưu tiên kết nối tiêu thụ nông sản, dược liệu OCOP vùng cao.

Trong khi đó, bà Trần Thị Nguyệt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Sơn điểm lại chặng đường hơn ba thập kỷ đồng hành xây dựng hạ tầng đô thị và đóng góp trên 20 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, đồng thời kỳ vọng tỉnh duy trì môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những nỗ lực vượt khó và đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những vướng mắc về thủ tục, đất đai, nguồn vốn mà doanh nghiệp đang gặp phải, đồng thời khẳng định quan điểm: “Không để những vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước trở thành rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp; không để doanh nghiệp phải đơn độc trong quá trình giải quyết khó khăn”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng đã nhấn mạnh dư địa phát triển mới từ các dự án hạ tầng chiến lược như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cảng hàng không Sa Pa hay mô hình Cửa khẩu thông minh Kim Thành - Bản Vược.

Từ đó, đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững; trong đó các doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt. Tỉnh cam kết luôn xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, kiến tạo và phục vụ, đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen tặng 25 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 2 hộ kinh doanh tiêu biểu có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội 9 tháng năm 2026.