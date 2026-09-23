Lào Cai: Các địa phương đồng loạt ra quân làm đường giao thông nông thôn

* Xuân Ái triển khai 1,2 km đường giao thông nông thôn đợt 2

Ngày 23/9, tại thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026, hưởng ứng đợt cao điểm 30 ngày xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và Nhân dân tham gia lễ phát động.

Trong đợt 2, xã triển khai 1,2 km đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, phát huy vai trò của người dân trong xây dựng, giám sát, sử dụng và bảo vệ công trình.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng và Nhân dân thôn Sông Hồng đã đổ bê tông tuyến đường ngõ xóm từ nhà bà Mây đến nhà ông Tuấn, dài 240 m, mặt đường rộng 3 m, móng cấp phối đá dăm.

Các đại biểu và người dân tham gia đổ bê tông tuyến đường thôn Sông Hồng.

Trước đó, trong đợt 1 năm 2026, Xuân Ái có kế hoạch thực hiện 5,3 km đường giao thông nông thôn, đến nay đã hoàn thành 4,1 km. Theo kế hoạch bổ sung đợt 3, xã tiếp tục triển khai thêm 4,58 km.

Hiện 21/21 công trình giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã được khởi công, tỷ lệ giải ngân đạt 78%.

* Phúc Lợi ra quân làm hơn 3 km đường tại 11 thôn

Sáng 23/9, xã Phúc Lợi tổ chức ra quân làm đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại 11 thôn, với tổng chiều dài hơn 3 km, chủ yếu là các tuyến đường nội thôn.

Ngay sau phát động, các lực lượng và Nhân dân thôn Bản Lạn đã tổ chức thi công tuyến đường nội thôn dài hơn 400 m.

Chủ tịch UBND xã Phúc Lợi phát động ra quân làm đường giao thông đợt 2 trên địa bàn xã.

Năm 2026, Phúc Lợi đặt mục tiêu thực hiện khoảng 12 km đường giao thông nông thôn, gồm cải tạo, nâng cấp 4 km; làm mới 5 km và mở rộng nền đường khoảng 3 km.

Trong đợt 1, địa phương đã triển khai hơn 6,5 km, trong đó cải tạo, nâng cấp hơn 2 km; làm mới 2,7 km và mở rộng nền đường khoảng 1,8 km.

Đến hết năm 2025, toàn xã đã nhựa hóa, bê tông hóa 130/148 km đường giao thông nông thôn. Hiện vẫn còn gần 16 km đường cấp phối, đường đất cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp.

* Phường Trung Tâm xây dựng tuyến đường gần 1 km tại Quân Chanh

Sáng 23/9, phường Trung Tâm phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026 tại tổ dân phố Quân Chanh.

Ngay sau phát động, các lực lượng cùng Nhân dân tổ dân phố Quân Chanh ra quân xây dựng tuyến đường dài 990,32 m, gồm đoạn vào mỏ đá dài 598,45 m và đoạn đầu tuyến vào khu xử lý rác dài 391,87 m.

Quang cảnh lễ ra quân.

Tuyến đường có nền rộng 6,5 m, mặt đường rộng 3,5 m, kết cấu bê tông xi măng M250 và hệ thống an toàn giao thông theo quy định.

Hiện phường Trung Tâm quản lý 341 km đường giao thông các loại, trong đó có gần 205 km đường ngõ xóm, 61,56 km đường liên tổ dân phố và 35,76 km đường nội đồng.

Lãnh đạo phường Trung Tâm cùng các lực lượng kiểm tra thực địa tuyến đường.

Các đồng chí lãnh đạo phường trực tiếp tham gia san gạt, thi công tuyến đường giao thông nông thôn.

Trong năm 2026, phường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nguồn vốn được giao cho xây dựng đường giao thông nông thôn, từng bước nâng tỷ lệ đường được nhựa hóa, bê tông hóa.

* Nậm Xé đầu tư 4 tuyến đường với tổng chiều dài 1,7 km

Trước đó, ngày 22/9, xã Nậm Xé phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026 tại thôn Tu Thượng.

Từ nguồn vốn được giao 4,238 tỷ đồng, xã tập trung triển khai 4 tuyến đường với tổng chiều dài 1,7 km, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và lưu thông hàng hóa của người dân.

Các lực lượng dự lễ ra quân.

Nậm Xé là địa bàn vùng cao, địa hình rộng, chia cắt, nhiều tuyến giao thông chịu tác động của mưa lũ, trong khi nhu cầu đầu tư, nâng cấp và duy tu đường giao thông còn lớn.

Cùng với tổ chức thi công các tuyến đường, địa phương tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng, tăng cường quản lý, bảo vệ công trình sau đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn.

Các lực lượng tham gia làm đường giao thông.

Việc đồng loạt triển khai các công trình tại Xuân Ái, Phúc Lợi, phường Trung Tâm và Nậm Xé đang tạo khí thế thi đua xây dựng giao thông nông thôn tại cơ sở, góp phần cải thiện kết nối, thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống Nhân dân.

* Xã Bản Xèo ra quân triển khai tuyến đường trục Cửa Cải với tổng chiều dài tuyến là 1.389 m

Hưởng ứng đợt cao điểm 30 ngày xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sáng 23/9, xã Bản Xèo tổ chức lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại thôn Mường Vi.

Quang cảnh lễ phát động.

Tại lễ phát động, xã Bản Xèo kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng và Nhân dân ra quân triển khai tuyến đường trục Cửa Cải với tổng chiều dài tuyến là 1.389 m, tổng mức đầu tư 2,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,74 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện 880 triệu đồng; ngân sách xã 40 triệu đồng và Nhân dân đóng góp 140 triệu đồng.

Lãnh đạo và người dân tham gia đổ bê tông tuyến đường Cửa Cải - Mường Vi.

Năm 2026, xã Bản Xèo triển khai 6 tuyến giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 7,4 km, tổng mức đầu tư hơn 15,6 tỷ đồng. Đến nay, hai tuyến đã hoàn thành. Từ kết quả này, xã tiếp tục tập trung nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, đẩy nhanh các tuyến còn lại, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao thông nông thôn năm 2026.