Lào Cai: Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy từ cơ sở

* Xã Hạnh Phúc

Sáng 12/11, UBND xã Hạnh Phúc phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy; Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội và các quy định pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận và đại diện Nhân dân các thôn trên địa bàn.

Thông qua các video, hình ảnh trình chiếu và những vụ án ma túy đã được xét xử công khai, có bản án có hiệu lực pháp luật, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 giúp người tham dự nhận diện rõ hơn hành vi vi phạm, hậu quả và trách nhiệm pháp lý liên quan đến tội phạm ma túy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Đồng thời, phổ biến các quy định pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương.

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào gia đình, trường học và cộng đồng.

Cùng với đó, phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện để trẻ được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện.

* Phường Nghĩa Lộ

Cũng trong sáng 12/11, tại Trung tâm Chính trị phường Nghĩa Lộ, Công an phường Nghĩa Lộ tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở năm 2026. Hội nghị thu hút hơn 180 đại biểu tham dự.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình an ninh, trật tự và công tác phòng, chống ma túy trên thế giới, tại tỉnh Lào Cai và địa bàn phường Nghĩa Lộ.

Theo số liệu rà soát của lực lượng chức năng, địa phương hiện quản lý 3 đối tượng thuộc diện quản lý cố định, 93 đối tượng có tiền án liên quan đến ma túy, 139 đối tượng có tiền sử liên quan đến ma túy và 93 đối tượng đang tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Là địa bàn có tính chất trung chuyển, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, dân cư thường xuyên biến động, phường Nghĩa Lộ đối mặt với những yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Trước thực tế đó, hội nghị tập trung phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về phòng, chống ma túy; trang bị kiến thức nhận diện các loại ma túy, chất ma túy mới và kỹ năng phát hiện, xử lý những tình huống phát sinh tại cơ sở.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, các đại biểu được bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin, phát hiện và tố giác tội phạm; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Thông qua tập huấn, lực lượng tham gia công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến ma túy ngay từ địa bàn dân cư, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng phường Nghĩa Lộ an toàn, lành mạnh.