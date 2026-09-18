Lào Cai: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND 6 xã khu vực Lục Yên

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 100 đại biểu HĐND của 6 xã: Lục Yên, Mường Lai, Tân Lĩnh, Lâm Thượng, Khánh Hòa và Phúc Lợi.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi 9 chuyên đề, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với hoạt động của HĐND cấp xã.

Các chuyên đề gồm: Kỹ năng thẩm tra, giám sát một số nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế; kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; kỹ năng xây dựng và ban hành văn bản; kỹ năng quyết định và giám sát đối với lĩnh vực ngân sách, đầu tư công; kỹ năng tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kỹ năng thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND; tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND cấp xã; kỹ năng giám sát của HĐND cấp xã đối với lĩnh vực dân tộc và chuyển đổi số trong hoạt động dân chủ.

Đồng chí Ngô Việt Hưng - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng.

Đây là những kỹ năng cốt lõi, được đại biểu HĐND cấp xã thực hiện thường xuyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, chất vấn và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đại biểu HĐND cấp xã được củng cố, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng hoạt động, qua đó góp phần thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND ở cơ sở.