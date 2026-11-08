Lào Cai: Bốc đầu, đi xe máy một bánh trên phố, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với M.Đ.V (sinh năm 2007, trú tại thôn Thịnh Hưng, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) về nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Bốc đầu xe máy trên phố, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện. (Ảnh: CACC).

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/10, tại đường Âu Cơ, phường Văn Phú, M.Đ.V điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 21LA-043.20, chở theo T.Đ.H (sinh năm 2009, trú tại thôn Đào Kiều 1, xã Yên Bình), có hành vi điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh (bốc đầu xe).

Sau khi phát hiện hình ảnh vi phạm được đăng tải trên không gian mạng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã phối hợp với Công an phường Văn Phú xác minh, truy tìm người và phương tiện liên quan.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định M.Đ.V có tổng cộng 6 hành vi vi phạm, gồm: Không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái; điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh; không có giấy phép lái xe và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không thực hiện các hành vi điều khiển xe mô tô bằng một bánh, lạng lách, đánh võng hoặc thực hiện những động tác nguy hiểm khi lưu thông trên đường. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông khác.