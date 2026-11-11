Lào Cai biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ môi trường giai đoạn 2022 - 2026

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Người cao tuổi các cấp cùng gần 200 hội viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi trong tỉnh đã tích cực vận động hơn 200.000 hội viên và gia đình tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nổi bật là phong trào “Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” với nhiều hoạt động thiết thực như vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, phân loại rác tại nguồn và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Đến nay, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý trên địa bàn tỉnh đạt 95,3% ở khu vực đô thị và 75,5% tại khu vực nông thôn.

Từ phong trào, nhiều địa phương trong tỉnh đã hình thành, duy trì các mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế. Tại phường Yên Bái, hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt được tổ chức theo 2 tuyến với 95 điểm tập kết, góp phần giữ gìn vệ sinh và cảnh quan đô thị. Phường Âu Lâu chú trọng phát triển kinh tế xanh gắn với bảo vệ môi trường, duy trì 190 ha cây ăn quả, sản lượng khoảng 1.380 tấn/năm; trồng 102 ha cây lâm nghiệp, đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,2%.

Tại xã Si Ma Cai, hội viên người cao tuổi tích cực trồng, chăm sóc hàng nghìn cây xanh, bảo vệ hàng chục héc-ta rừng; vận động mỗi gia đình trồng ít nhất một cây xanh mỗi năm. Mô hình “Hàng cây Người cao tuổi” được duy trì, góp phần tạo cảnh quan xanh, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng và gắn phát triển kinh tế với gìn giữ môi trường sinh thái.

Đại biểu tham gia hội nghị.

Không chỉ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, người cao tuổi còn phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, gắn kết cộng đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Giai đoạn 2022–2025, hội viên người cao tuổi toàn tỉnh đã hiến hơn 300.000 m² đất, đóng góp 30.500 ngày công và trên 2,5 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa và các công trình dân sinh. Đây là những đóng góp thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của người cao tuổi trong xây dựng và phát triển quê hương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong vận động hội viên và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất giải pháp tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng cảnh quan, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bà Phạm Thu Hằng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Hội Người cao tuổi tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; phối hợp triển khai Quyết định số 379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nhân rộng các mô hình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng thời, tăng cường giám sát, vận động hội viên sử dụng tài nguyên hợp lý, tích cực hưởng ứng các phong trào tại địa phương; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ môi trường giai đoạn 2022 - 2026.

Dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho 130 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam; Hội Người cao tuổi tỉnh tặng giấy khen cho 100 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ môi trường giai đoạn 2022 - 2026.