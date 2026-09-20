Lào Cai: Biên phòng chủ trì mang Trung thu ấm áp đến hơn 1.300 học sinh, hộ dân vùng biên

Chuỗi hoạt động không chỉ mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho trẻ em vùng cao, mà còn thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu Tổ quốc trong chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Trung học cơ sở bán trú xã A Mú Sung.

Với vai trò chủ trì trực tiếp, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã dành nguồn kinh phí hỗ trợ, trao tận tay những phần quà Trung thu trị giá 500.000 đồng/suất cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị quà tặng do hai đơn vị Biên phòng trực tiếp trao là 20 triệu đồng.

Cùng với nguồn lực của lực lượng Biên phòng, chương trình còn nhận được sự đồng hành của Công an phường Tây Hồ (Hà Nội), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, Câu lạc bộ Tâm an nguyện và Câu lạc bộ Cháo từ thiện Hà Nội.

Thông qua sự kết nối của lực lượng Biên phòng, các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đã đóng góp nguồn lực xã hội hóa với tổng giá trị 221 triệu đồng. Qua đó, chuỗi chương trình đã trao tặng hơn 1.300 suất quà Trung thu và quà nghĩa tình tới học sinh và các hộ gia đình chính sách nơi biên giới.

Dấu ấn từ đêm hội ở Si Ma Cai

Từ tối 19 đến sáng 20/9/2026, Đồn Biên phòng Si Ma Cai chủ trì phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai và các đơn vị thiện nguyện tổ chức chương trình đón Trung thu tại phân hiệu Dào Dần Sán, thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Si Ma Cai.

Dự và trực tiếp chỉ đạo chương trình có Đại tá Trần Quang Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Sự hiện diện của lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh là nguồn động viên đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Đại tá Trần Quang Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Lào Cai tặng quà cho học sinh tại điểm Trường Dào Dần Sán, xã Si Ma Cai.

Tại đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai trực tiếp trao quà cho những học sinh vượt khó, động viên các em vững bước vào năm học mới.

Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai và các đơn vị thiện nguyện đóng góp nguồn lực trị giá 85 triệu đồng, mang niềm vui Trung thu đến hơn 200 học sinh.

Các phần quà gồm quà Trung thu, học bổng “Nâng bước em tới trường”, quà tri ân dành cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và máy tính hỗ trợ công tác chuyên môn của đồn Biên phòng.

Hơn 1.000 học sinh A Mú Sung đón Trung thu nghĩa tình

Trước đó, từ 14h đến 22h ngày 19/9/2026, tại Trường Nội trú TH&THCS A Mú Sung, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Câu lạc bộ Tâm an nguyện, Câu lạc bộ Cháo từ thiện Hà Nội và Công an phường Tây Hồ tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.

Trên 1.000 cháu học sinh tham dự đêm hội trăng rằm.

Từ nguồn kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp trao những phần quà tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước tới trường.

Đồng hành cùng chương trình, Công an phường Tây Hồ, Câu lạc bộ Tâm an nguyện và Câu lạc bộ Cháo từ thiện Hà Nội triển khai nguồn kinh phí trị giá 136 triệu đồng.

Nguồn lực này được sử dụng để tổ chức các hoạt động vui Trung thu, trao quà bánh cho hơn 1.000 học sinh của nhà trường; đồng thời trao quà nghĩa tình tới 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Lào Cai tặng quà các cháu học sinh.

Chuỗi chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 khép lại trong niềm vui của thầy và trò vùng biên. Không chỉ mang đến những phần quà thiết thực trong dịp Tết Trung thu, hoạt động còn cho thấy vai trò kết nối của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai trong huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho nhân dân vùng biên giới. Qua đó, tình cảm quân dân tiếp tục được vun đắp, góp phần củng cố sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang với đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc.