Lào Cai: Bế mạc Giải bóng chuyền “Người giáo viên nhân dân” lần thứ I, năm 2026

Giải đấu diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11-13/11), thu hút sự tham gia của 503 vận động viên thuộc 51 đội bóng của 31 đoàn đến từ các cụm xã, phường và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các trận đấu được tổ chức tại hai địa điểm: Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh (phường Văn Phú) và Nhà đa năng Trường THPT Nguyễn Huệ (phường Yên Bái).

Khán giả cổ vũ các đội bóng tại Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh.

Với sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành, giải đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Các đội thi đấu nhiệt tình, quyết tâm, mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn và những pha bóng đẹp mắt, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Các đội bóng thi đấu nhiệt tình, quyết tâm mang đến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn.

Không chỉ là sân chơi tranh tài, giải đấu còn là dịp để cán bộ, nhà giáo và người lao động các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần trong đội ngũ nhà giáo.

Giải đấu là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo đối với việc chăm lo đời sống tinh thần, phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động.

Các đội bóng tham dự lễ bế mạc và trao giải.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 12 giải cá nhân và 16 giải tập thể, gồm 4 giải Nhất, 4 giải Nhì và 8 giải Ba, ghi nhận thành tích xuất sắc của các đội bóng, vận động viên ở từng nội dung thi đấu.

Ban tổ chức trao giải cá nhân cho các vận động viên xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các đội bóng.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các đội bóng.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các đội bóng.

Giải Nhất bóng chuyền hơi nữ khối liên xã, phường thuộc về đội xã Trấn Yên; giải Nhất bóng chuyền hơi nam khối các đơn vị trực thuộc thuộc về đội xã Mậu A; giải Nhất bóng chuyền hơi nữ khối các đơn vị trực thuộc thuộc về đội phường Yên Bái; giải Nhất bóng chuyền da nam khối xã, phường thuộc về đội phường Sa Pa.

Giải bóng chuyền “Người giáo viên nhân dân” ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao, xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, năng động, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, nhà giáo tiếp tục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.